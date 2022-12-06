Телеканал Мозырь
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«
Спортивно-патриотический конкурс в ГУО «Каменская средняя школа Мозырского района»
Волейбольное обозрение 06.12.2022
»
Рубрика:
Новости
Праздничными огнями Мозырь засияет к 15-му декабря
6 декабря 2022, 18:33
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Спортивно-патриотический конкурс в ГУО «Каменская средняя школа Мозырского района»
Волейбольное обозрение 06.12.2022
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