В преддверии Нового года важно не забывать о чудесах. Ведь это время, когда сбываются самые заветные мечты! Особенно у тех, кто совершает хорошие поступки и хочет помогать людям! Правоохранители предлагают написать письмо Министру внутренних дел

Если ты младше 14 лет, мечтаешь стать милиционером, подписан на все социальные сети МВД Instagram, Facebook, TikTok , VK и в уходящем году вернул владельцу найденный телефон или кошелек, сообщил в милицию о преступлении, помог задержать злоумышленника или совершил другой достойный поступок, расскажи об этом главному милиционеру страны. Для этого напиши письмо Министру внутренних дел Кубракову Ивану Владимировичу. Пришли его по почте в МВД с 19 по 26 декабря включительно. Последний день приема писем 26 декабря. В своем письме обязательно расскажи: какие хорошие поступки ты совершил в 2022 году; в какой милицейской службе мечтаешь работать в будущем. Письмо присылай по адресу: 220030 г. Минск, ул. Городской Вал, 4, каб. 226. Авторов пяти лучших посланий ждут подарки и посещение новогодней елки во Дворце Республики. А победитель конкурса получит подарок от Министра внутренних дел! Внимательно следи за нашими новостями. Поверь в волшебство!