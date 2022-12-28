Последняя в уходящем году. 53 сессия Мозырского районного Совета депутатов

Для депутатов Мозырского районного Совета депутатов 28 созыва завершается первый рабочий год. Народные избранники активно участвовали в решении различных вопросов: от адресных, от населения в своих округах, до крупных – в масштабах всего района. Отчет о проделанной работе представила председатель районного Совета депутатов Галина Кудина.

Внимание народных избранников в 2022-м было направлено на благоустройство и наведение порядка на земле, снос ветхого жилья и занятость населения, уделялось внимание благотворительности и молодежной политике, вопросам энергосбережения и вакцинации, работе с обращениями граждан, оказанию помощи ветеранам. За год сделано немало. Возможно, работа каждого в отдельности и не так заметна, но, в общем, результаты очевидны. На сессии рассмотрели и вопрос районного бюджета на 2023 год. Изменения внесли в ряд ранее принятых решений. Утвердили перспективный план работы депутатов на следующее полугодие.