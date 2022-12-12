С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

Отдел внутренних дел Мозырского райисполкома приглашает на службу в милицию участковых инспекторов

12 декабря 2022, 18:38

Комментарии запрещены
«