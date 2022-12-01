Накануне Дня инвалида. Мир озаряют добрые сердца!

День инвалидов, который отмечается 3 декабря – это не только праздник. Главная цель этого дня – обратить внимание на людей с ограниченными возможностями. Однако здесь важно помнить – эти люди ограничены физически, но они безграничны в своих способностях, талантах и в стремлении к самовыражению. И это они подтверждали в этот день неоднократно. Они, в прямом смысле, блистали на сцене. Концертная программа – особенная – от особенных людей. Многие из этих ребят – звезды местного масштаба — в психоневрологическом доме –интернате, в центре социального обслуживания. Они выходили на сцену и доказывали: Мир, озаряют добрые сердца! От особенных артистов всем зрителям в подарок – песни, стихи и танцы. А всем неравнодушным — от исполкома, от совета депутатов – благодарственные адреса.

Атмосфера в зале была пронизана теплотой, душевностью и уютом. Зрители встречали артистов бурными аплодисментами, и провожали криками «браво». Сегодня как никогда важно говорить о вовлечении людей с ограниченными возможностями в активную жизнь общества. Подобные мероприятия – еще один способ достижения этой цели.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ.