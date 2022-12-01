День борьбы со СПИДом в Мозырском педагогическом университете

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Этот день приобрел статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД. Одно из самых креативных профилактических мероприятий прошло в Мозырском педагогическом университете.

Студенты Мозырского педагогического традиционно к Всемирному Дню борьбы со СПИДОм проводят тематическое мероприятие. Причем формат выбирают такой, чтобы был интересен их ровесникам. Готовятся заблаговременно. Продумывают конкурсы, викторины, конечно же, готовят призы. На интерактивных площадках во время большой перемены, не смотря на грустную дату весело и шумно. Студенты-волонтеры раздают брошюры, рассказывают о болезни и о путях передачи вируса. Профилактика и знания – основные методы борьбы. Пригласили и медицинских работников.

Из ноу-хау этого года. У всех участников большой университетской перемены «Стоп-СПИД» была возможность сдать экспресс-тест. А тем, кто принимал самое активное участие во всех тематических конкурсах, конечно же, призы. Но главный, общий приз, по мнению организаторов, очередная порция жизненно-важной профилактики.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ