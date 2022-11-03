Выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам прошло в Мозырском районе. Главная тема – практика применения законодательства Республики Беларусь в сфере внешнеэкономической деятельности на примере предприятий Гомельщины.

Как работают крупнейшие предприятия Мозырщины в условиях санкционного давления коллективного Запада? Вызовов перед экономиками регионов и страны в целом, меньше не становится. Но производственные процессы не останавливаются. А где-то, благодаря новым рынкам сбыта, даже растут обороты. Об этом сегодня говорили участники выездного заседания Постоянной Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам.

Главная тема – практика применения законодательства Республики Беларусь в сфере внешнеэкономической деятельности на примере предприятий Гомельщины. Делегация парламентариев посетила пеллетный завод, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и завод молочных продуктов. Большой репортаж смотрите в эфире программы «Новости» 4 ноября.