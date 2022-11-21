Восемь лет на страже государственной границы. 18 ноября Мозырский пограничный отряд отмечал День своего образования. Сегодня это самый молодой отряд среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю. В зоне ответственности отряда находится участок белорусско-украинской границы, протяженностью более 365 километров, в том числе, около 48 километров – водный участок. Граница проходит по территории Лельчицкого, Наровлянского, Ельского районов. В составе отряда, помимо управления и обеспечивающих подразделений, находятся 9 линейных погранзастав, маневренная группа, 4 отделения пограничного контроля. Для мониторинга местности и проведении оперативных мероприятий в Мозырском погранотряде применяется пограничная авиация.

Служба на границе считалась почетной во все времена. Она богата своей историей, опытом и традициями. Выполняя поставленные задачи, Мозырский пограничный отряд никогда не оставался в стороне от общественной жизни республики. С момента создания отряда воинский коллектив успешно прошел стадию становления в качестве самостоятельного территориального органа пограничной службы Республики Беларусь. Сплав опыта и молодости приносит свои плоды: по результатам оперативно-служебной деятельности Мозырский отряд занимает устойчивые позиции, которые стремится с каждым годом упрочить и улучшить!