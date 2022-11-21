Восемь лет на страже государственной границы. 18 ноября Мозырский пограничный отряд отмечал День своего образования. Сегодня это самый молодой отряд среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю. В зоне ответственности отряда находится участок белорусско-украинской границы, протяженностью более 365 километров, в том числе, около 48 километров – водный участок. Граница проходит по территории Лельчицкого, Наровлянского, Ельского районов. В составе отряда, помимо управления и обеспечивающих подразделений, находятся 9 линейных погранзастав, маневренная группа, 4 отделения пограничного контроля. Для мониторинга местности и проведении оперативных мероприятий в Мозырском погранотряде применяется пограничная авиация.
Служба на границе считалась почетной во все времена. Она богата своей историей, опытом и традициями. Выполняя поставленные задачи, Мозырский пограничный отряд никогда не оставался в стороне от общественной жизни республики. С момента создания отряда воинский коллектив успешно прошел стадию становления в качестве самостоятельного территориального органа пограничной службы Республики Беларусь. Сплав опыта и молодости приносит свои плоды: по результатам оперативно-служебной деятельности Мозырский отряд занимает устойчивые позиции, которые стремится с каждым годом упрочить и улучшить!
Восемь лет на страже государственной границы. 18 ноября Мозырский пограничный отряд отмечал День своего образования.
Восемь лет на страже государственной границы. 18 ноября Мозырский пограничный отряд отмечал День своего образования. Сегодня это самый молодой отряд среди территориальных органов пограничной службы. Он достойно продолжает славные традиции и уже самостоятельно создает новейшую историю. В зоне ответственности отряда находится участок белорусско-украинской границы, протяженностью более 365 километров, в том числе, около 48 километров – водный участок. Граница проходит по территории Лельчицкого, Наровлянского, Ельского районов. В составе отряда, помимо управления и обеспечивающих подразделений, находятся 9 линейных погранзастав, маневренная группа, 4 отделения пограничного контроля. Для мониторинга местности и проведении оперативных мероприятий в Мозырском погранотряде применяется пограничная авиация.