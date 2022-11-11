В Мозырском педагогическом университете прошли уже ставшие традиционными девятые Туровские Епархиальные Образовательные Чтения

Сохранить традиции, которые испокон веков передавались белорусами из поколения в поколение, напомнить о ценности семьи, нравственности и духовном развитии – это вопросы, которые стояли во главе угла на девятых Туровских Епархиальных Образовательных Чтениях.

Епархиальные Образовательные Чтения не просто так проводятся на базе педагогического университета. У будущих наставников серьезная миссия – передать эти ценности подрастающему поколению, чтобы те в свою очередь могли на них ориентироваться. Программа мероприятия обширна. После пленарного заседания участников Епархиальных Чтений принимала гимназия города Калинковичи, именно там проводилась работа в образовательных секциях.