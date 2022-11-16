С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Мозырской центральной поликлинике состоялся Единый День информирования

16 ноября 2022, 18:40

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Алексеевна Назаренко встретилась с трудовым коллективом центральной поликлиники. Встреча парламентария с медицинскими работниками состоялась в рамках Единого дня информирования. Первая тема повестки дня – изменения в избирательной системе. Еще раз обсудили законопроект Всебелорусского Народного собрания, цель которого – расширить участие граждан в управлении делами государства и общества в целом.
Обсудили и насущные, можно сказать, бытовые вопросы – развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, а также механизмы его совершенствования. Особое внимание уделили наиболее проблемным вопросам. Среди них капитальные ремонты, эксплуатация и содержания жилфонда, благоустройства населенных пунктов и качество оказания коммунальных услуг.
Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ

Комментарии запрещены
«
»