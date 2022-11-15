Сегодня распахнула двери ярмарка «Мой дом» в Центре Циркового искусства «Арена». Она продлится по 18 ноября включительно

Сегодня приветливо распахнула двери ярмарка «Мой дом» в Центре Циркового искусства «Арена». Она продлится по 18 ноября включительно. Новые коллекции натуральных шуб, повседневная одежда, обувь, сумки, постельное белье, семена, специи и сладости и многое другое. А еще здесь представлены уникальные товары белорусских ремесленников.

Ярмарка «Мой дом», 15 ноября она открылась в Центре Циркового искусства «Арена», – это экспозиция, которую обязательно стоит посетить. И это не голословное заявление, вот аргументы. Здесь представлены десятки наименований полезных и нужных товаров. На ярмарке можно одеться с ног до головы. Представлены в широком ассортименте нижнее белье, одежда, обувь, головные уборы. Зима близко, поэтому актуальной покупкой станет, конечно, шуба. Изделия из мутона, норки, овчины, каракуля, писца, гармоничные сочетания кожи и меха от ведущих российских фабрик. Экспозиция от «Туровского Полесья» – это десятки изделий из пуха. Сделаны с теплотой и душой, согреют в самые ненастные морозы. И да, носки могут быть произведением искусства. Яркие синицы и снегири поднимут настроение в самую тусклую пору года. На выставке представлено и крестьянско-фермерское хозяйство «Богатое лукошко». Более 40 наименований товаров. Ручной работы теплые носки, варежки, игрушки, лечебные пояса и наколенники, и даже мочалки из крапивы.

А еще сейчас началось самое сонное время года. Стенд с постельным бельем и различного рода аксессуарами для хорошего отдыха. Расцветки станут украшением домашнего интерьера, качество от белорусских и российских фабрик, строчка к строчке, материалы – бязь и поплин.

Дачникам и владельцам подсобных хозяйств уже стоит позаботиться о будущем урожае. На отдельном стенде – богатый ассортимент семян. А еще здесь много вкусной продукции. Восточные сладости, рахат-лукум, пахлава, халва, орешки, сухофрукты, разнообразные продукты пчеловодства от светлогорского пасечника, мед, соты, перга, пыльца, свечи. Ну и какая же выставка без знаменитого «Пана Гарбуза» – своего рода ЗОЖевского бренда Мозырщины.

На экспозиции много бижутерии, есть изделия ручной работы, выполненные из настоящего камня. Напоминаем, ярмарка «Мой дом» в здании Центра циркового искусства «Арена» будет находиться до 18 ноября включительно, время работы с 10 до 19 часов. Доставьте себе удовольствие! Порадуйте себя полезными покупками!