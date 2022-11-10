«Сделаем лес чище за 50 дней!». Мозыряне приняли участие в республиканской акции. Работникам лесхоза помогали школьники

«Сделаем лес чище за 50 дней!». Именно с таким призывом обратилось к белорусам Министерство лесного хозяйства. По такому случаю объявили республиканский смотр-конкурс на лучшее благоустройство и наведение порядка среди лесохозяйственных организаций отрасли. Началом отсчета 50-ти дней стало 19 сентября. 7 ноября акция завершилась. Работники Мозырского опытного лесхоза активно поддержали полезную инициативу и пригласили для участия всех желающих. Одна из самых масштабных акций проходила в республиканском заказнике «Мозырские овраги». Это уникальный памятник ледникового периода, любимое место времяпрепровождения, место силы и гармонии. К сожалению, не все это ценят и после отдыха у гостей остаются позитивные эмоции, а в оврагах – мусор. После краткого инструктажа, выдача инвентаря и определение фронта работ. С боевым настроением приступили к очистке заказника. Работникам лесхоза активно помогали ребята из 8 школы. В этом учреждении образования функционирует школьное лесничество, поэтому мальчишки и девчонки частые участники экологических акций. Вторым местом проведения акции по уборке лесов стала зона отдыха «Ольховица». Удивительные пейзажи дополняет инфраструктура. Это излюбленное место молодоженов и всех проезжающих мимо. Немало людей специально останавливаются здесь, чтобы набрать вкусной и кристально чистой воды из криницы. Второй этап смотра — конкурса на лучшее благоустройство и наведение порядка среди лесохозяйственных организаций отрасли пройдет с 11 по 30 ноября. А уже после Министерство лесного хозяйства подведет итоги и определит победителей.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ