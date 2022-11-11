Эта многоэтажка по улице Котловца буквально выросла за считанные месяцы. Стройка жилого 72-квартирного дома началась в начале лета, на 30 ноября запланировано сдать ее в эксплуатацию. В приемке объекта участвует Мозырское межрайонное отделение Госэнергогазнадзора. Инспекторы контролируют, как налажены и работают , так сказать, кровеносные артерии дома, по которым поступают тепло, электричество, газ. Пока эти инженерные сети отрабатывают в тестовом режиме, что позволяет выявить дефекты и недочеты и своевременно их устранить. Сейчас инженерные системы как внутри, так и снаружи зданий, претерпевают значительные изменения. Под неформальным девизом «экономия и бережливость». Современное автоматическое оборудование призвано обеспечить комфорт в помещениях при минимальных эксплуатационных затратах. Госэнергогазнадзор осуществляет контроль в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежного функционирования энергетического и газового оборудования, а также вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде на постоянной основе. Сегодня, 11 ноября, международный День энергосбережения. По этому поводу в республике проходит информационно-образовательная акция «Беларусь – энергоэффективная страна» под девизом «В едином движении к лучшему».
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Новый дом на Котловца готов принять жильцов. На объекте вместе со строителями работают представители Госэнергогазнадзора
Эта многоэтажка по улице Котловца буквально выросла за считанные месяцы. Стройка жилого 72-квартирного дома началась в начале лета, на 30 ноября запланировано сдать ее в эксплуатацию. В приемке объекта участвует Мозырское межрайонное отделение Госэнергогазнадзора. Инспекторы контролируют, как налажены и работают , так сказать, кровеносные артерии дома, по которым поступают тепло, электричество, газ. Пока эти инженерные сети отрабатывают в тестовом режиме, что позволяет выявить дефекты и недочеты и своевременно их устранить. Сейчас инженерные системы как внутри, так и снаружи зданий, претерпевают значительные изменения. Под неформальным девизом «экономия и бережливость». Современное автоматическое оборудование призвано обеспечить комфорт в помещениях при минимальных эксплуатационных затратах. Госэнергогазнадзор осуществляет контроль в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежного функционирования энергетического и газового оборудования, а также вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде на постоянной основе. Сегодня, 11 ноября, международный День энергосбережения. По этому поводу в республике проходит информационно-образовательная акция «Беларусь – энергоэффективная страна» под девизом «В едином движении к лучшему».