Новый дом на Котловца готов принять жильцов. На объекте вместе со строителями работают представители Госэнергогазнадзора

Эта многоэтажка по улице Котловца буквально выросла за считанные месяцы. Стройка жилого 72-квартирного дома началась в начале лета, на 30 ноября запланировано сдать ее в эксплуатацию. В приемке объекта участвует Мозырское межрайонное отделение Госэнергогазнадзора. Инспекторы контролируют, как налажены и работают , так сказать, кровеносные артерии дома, по которым поступают тепло, электричество, газ. Пока эти инженерные сети отрабатывают в тестовом режиме, что позволяет выявить дефекты и недочеты и своевременно их устранить. Сейчас инженерные системы как внутри, так и снаружи зданий, претерпевают значительные изменения. Под неформальным девизом «экономия и бережливость». Современное автоматическое оборудование призвано обеспечить комфорт в помещениях при минимальных эксплуатационных затратах. Госэнергогазнадзор осуществляет контроль в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежного функционирования энергетического и газового оборудования, а также вводных и внутренних газопроводов в жилищном фонде на постоянной основе. Сегодня, 11 ноября, международный День энергосбережения. По этому поводу в республике проходит информационно-образовательная акция «Беларусь – энергоэффективная страна» под девизом «В едином движении к лучшему».

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ