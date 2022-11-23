На нпзовской трассе «Пежо» столкнулся с «БМВ»

Примерно в 9.40 на территории Мозырского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Пежо» под управлением 53-летнего водителя двигался по автодороге «Мозырь-Наровля-граница Украины». В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «БМВ», которым управляла 29-тилетняя девушка. В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Пежо». Он был доставлен в больницу.