Мозырский драматический приглашает! Очередную премьеру с интригующим названием «Двадцать минут с ангелом» мозыряне увидят уже сегодня!!!

В Мозырском драматическом театре пройдет премьерный показ трагикомедии «Двадцать минут с ангелом» по мотивам одноименной пьесы классика советской драматургии Александра Вампилова из цикла «Провинциальные анекдоты». Спектакль поставил главный режиссер театра Роман Цыркин. Из двух одноактных пьес взял вторую. По словам Романа Матвеевича, помимо того, что она забавная, несет еще и философский смысл. Стоит отметить, что «20 минут с ангелом» весьма популярна у режиссеров. Ставили ее сотни раз. Мозырский режиссер признался, от классического варианта отходить особо не хотел, но свое видение пьесы все же получилось.

Трагикомедия о том, как два командированных пытаются разжиться мелочью на благородную и святую цель – опохмел. Типичная «человеческая комедия», в которой меркантильность и трезвый расчет теряют весь свой лоск при столкновении с чистым идеализмом и жертвенностью. В спектакле задействованы как известные актеры, так и молодежь. По финальному прогону можно сделать вывод о том, что спектакль захватывает, актеры играют отлично. И в целом, в постановке есть дыхание живой жизни и гоголевский азарт. Прекрасная, невероятно смешная и интересная, но при том и достаточно глубокая история двух разных компаний, дополнит и украсит репертуар мозырского театра.

Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ