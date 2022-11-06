6-ая специальная милицейская бригада внутренних войск открыла первый в Мозыре и семнадцатый в Республике Беларусь военно-патриотический клуб «Лазурит»

В эту субботу холл 14 школы можно было перепутать с войсковой частью: кругом экипировка, оружие, спецсредства, парни в форменном обмундировании. Такой выставкой вооружения встречали гостей и участников открытия 17-го в стране и первого в Мозыре военно-патриотического клуба «Лазурит». Инициатором создания военно-патриотического клуба выступила шестая отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Программа мероприятия оказалась динамичной, яркой и одновременно с тем трогательной: будущие воспитанники этого объединения дали торжественное обещание, после чего состоялась церемония вручения нагрудных значков. Отдельное внимание было направлено на выступление военнослужащих взвода специального назначения. Уже более 20-ти ребят стали воспитанниками нового объединения. А вскоре под руководством опытных офицеров начнутся первые занятия.