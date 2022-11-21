50 лет трудового стажа. Из них 35 лет на одном месте. Валерий Федорович Дранец. Его имя хорошо знакомо тем, кто учился в Мозырском педагогическом университете

Валерий Федорович Дранец за десятки лет своей преподавательской деятельности подготовил немало талантливых спортсменов. А если быть точнее: восемь мастеров спорта Республики Беларусь, более 10ти кандидатов в мастера и двух чемпионов страны по армрестлингу. А в этом месяце у Валерия Федоровича личное, большое достижение – его преподавательский стаж насчитывает уже долгих 50 лет, 35 из которых он преподает на кафедре физического воспитания и спортивных дисциплин в нашем, Мозырском университете. Валерий Федорович родился 3 октября 1954 года в Столинском районе Брестской области. В 77-ом окончил полный курс обучения Брестского педагогического института. А с 1982 начался отсчет его заслуг как преподавателя Мозырского университета. В кругу интересов у нашего героя шашки, шахматы, армрестлинг. Он даже КМС по вольной борьбе. Одним словом, целое спортивное ассорти.

В родном университете коллеги Валерия Федоровича устроили для него сюрприз. Застали врасплох, неожиданно нагрянув с поздравлениями.

Помимо всего прочего, Валерий Федорович возглавляет ветеранскую организацию университета. Поэтому поздравления в этот день он принимал и от председателя Мозырского районного совета ветеранов Александра Григорьевича Бобра. Еще один сюрприз – от имени районного Совета ветеранов – первая ветеранская награда. Самое главное пожелание, которое звучало в этот день – подольше оставаться в преподавательских рядах, воспитать, научить, вывести на спортивный олимп еще не одно поколение.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ