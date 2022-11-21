Валерий Федорович Дранец за десятки лет своей преподавательской деятельности подготовил немало талантливых спортсменов. А если быть точнее: восемь мастеров спорта Республики Беларусь, более 10ти кандидатов в мастера и двух чемпионов страны по армрестлингу. А в этом месяце у Валерия Федоровича личное, большое достижение – его преподавательский стаж насчитывает уже долгих 50 лет, 35 из которых он преподает на кафедре физического воспитания и спортивных дисциплин в нашем, Мозырском университете. Валерий Федорович родился 3 октября 1954 года в Столинском районе Брестской области. В 77-ом окончил полный курс обучения Брестского педагогического института. А с 1982 начался отсчет его заслуг как преподавателя Мозырского университета. В кругу интересов у нашего героя шашки, шахматы, армрестлинг. Он даже КМС по вольной борьбе. Одним словом, целое спортивное ассорти.
В родном университете коллеги Валерия Федоровича устроили для него сюрприз. Застали врасплох, неожиданно нагрянув с поздравлениями.
Помимо всего прочего, Валерий Федорович возглавляет ветеранскую организацию университета. Поэтому поздравления в этот день он принимал и от председателя Мозырского районного совета ветеранов Александра Григорьевича Бобра. Еще один сюрприз – от имени районного Совета ветеранов – первая ветеранская награда. Самое главное пожелание, которое звучало в этот день – подольше оставаться в преподавательских рядах, воспитать, научить, вывести на спортивный олимп еще не одно поколение.
Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ
50 лет трудового стажа. Из них 35 лет на одном месте. Валерий Федорович Дранец. Его имя хорошо знакомо тем, кто учился в Мозырском педагогическом университете
Валерий Федорович Дранец за десятки лет своей преподавательской деятельности подготовил немало талантливых спортсменов. А если быть точнее: восемь мастеров спорта Республики Беларусь, более 10ти кандидатов в мастера и двух чемпионов страны по армрестлингу. А в этом месяце у Валерия Федоровича личное, большое достижение – его преподавательский стаж насчитывает уже долгих 50 лет, 35 из которых он преподает на кафедре физического воспитания и спортивных дисциплин в нашем, Мозырском университете. Валерий Федорович родился 3 октября 1954 года в Столинском районе Брестской области. В 77-ом окончил полный курс обучения Брестского педагогического института. А с 1982 начался отсчет его заслуг как преподавателя Мозырского университета. В кругу интересов у нашего героя шашки, шахматы, армрестлинг. Он даже КМС по вольной борьбе. Одним словом, целое спортивное ассорти.