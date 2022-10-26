Военкомат Мозырского, Ельского и Наровлянского районов на неделе начал отправку молодого пополнения. Этой осенью ряды вооруженных сил пополнят 250 новобранцев региона.

Молодое пополнение прибывает в ряды Вооруженных сил Беларуси. С понедельника, 24 октября, призывники по всей стране отправляются на срочную военную службу. В рамках осеннего призыва-2022 воинские части пополнят порядка 200 мозырян и еще 50 – жителей Ельского и Наровлянского районов. Все – в плановом порядке, согласно законодательству, без каких-либо изменений.

Сегодня с родными и друзьями попрощались 24 призывника. Половина из них будет служить в частях Сил специальных операций и ВДВ. Перед службой в элитные подразделения молодые люди проходят серьезный отбор.

Последние минуты в родном городе – всегда самые эмоциональные. Новобранцы идут к автобусу пока нечетким шагом, но под бодрые звуки «Марша Славянки». Друзья делают быстрые фото на память. Мамы смахивают подступившие слезы. Через год или полтора эти парни вернутся повзрослевшими, мужественными, с бравой выправкой. И со счастливой улыбкой обнимут свою семью.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ