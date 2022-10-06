Внимание, розыск! Ищут мужчину, который рассчитался чужой банковской картой

Внимательно посмотрите на видео, может быть именно вы поможете установить личность мужчины.

Женщина потеряла банковскую карточку. Ее отсутствие обнаружила через некоторое время. Впрочем, как и отсутствие некоторой суммы на ней. Обратилась в милицию. По проводимым трансакциям установили, покупки совершали в магазинах микрорайона «Пролетарский», причем часто, но на малые суммы, для того, чтобы не надо было вводить пин-код. Расплачивался картой 3 сентября вот этот мужчина. Сейчас милиция устанавливает его личность. Если вы узнали человека на видео, просьба позвонить по телефонам 8 -033 -315 67 87 либо 102.