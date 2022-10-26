В Мозыре прошел открытый региональный фестиваль детского и молодежного киновидеотворчества. Мозырские школьники оказались в числе победителей

Мир большого кино сложен и многогранен. Зритель смотрит на красивую картинку, внимательно следит за развитием сюжета, за историей героев. Однако за этим стоит идея, разработка сценария, поиск актеров, локаций и техники, насыщенные съемочные дни, отбор лучших сцен и монтаж. Ребята из различных городов Беларуси и российского Брянска примерили на себя роль сценаристов, операторов и монтажеров. Именно таких увлеченных школьников объединил открытый региональный фестиваль детского и молодежного киновидеотворчества. Он проходил уже четвертый раз. 88 учреждений образования, 2 главные номинации и 92 конкурсные работы. В числе победителей оказались и мозыряне. Церемония награждения победителей и призеров, всех тех, за кем будущее больших экранов, состоится 29 октября на базе 16 школы.

Екатерина Горбачёва, Евгений Степанов. ТКМ