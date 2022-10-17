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Рубрика: Новости

В 2023 году после окончания школы вместо привычного ЦТ выпускники будут сдавать два централизованных экзамена

17 октября 2022, 18:34

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