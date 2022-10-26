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Рубрика: Новости

Тематический день информирования пройдет в налоговой инспекции 28 октября

26 октября 2022, 19:19

28 октября 2022 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам:
— уплаты физическими лицами земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога в 2022 году;
— Личный кабинет плательщика: используем преимущества дистанционного обслуживания. Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.

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