Тематический день информирования пройдет в налоговой инспекции 28 октября

28 октября 2022 года сектором информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району проводится тематический день информирования по вопросам:

— уплаты физическими лицами земельного налога, налога на недвижимость и транспортного налога в 2022 году;

— Личный кабинет плательщика: используем преимущества дистанционного обслуживания. Обращаться в сектор информационно-разъяснительной работы инспекции по тел. 8 (0236) 20-28-73.