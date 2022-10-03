Соединив прошлое, нынешнее и будущее. В городском парке заложили «Аллея памяти»

В славянской мифологии дерево – символ Жизни. Его образ отражает единство и связь трех времен: прошлого, настоящего и будущего. Корни дерева олицетворяют предков, ствол – ныне живущих, крона и ветви – будущее, потомков, продолжение рода. Районный совет ветеранов и представители коммунистической партии Беларуси решили объединить поколения. Поэтому выступили инициатором акции «Аллея памяти». Тем самым заявив: «Молодые – вы наша надежда». А молодые, в свою очередь, отдали дань уважения пожилым людям, ветеранам войны и труда.

В теплой атмосфере аллея была посажена. Приходя сюда, помните, что это место – место памяти. Памяти о людях, у которых за плечами большая жизнь, жизнь с радостями и трудностями, удачами и потерями. Задача же молодого поколения – сохранить аллею, заботиться об этих маленьких саженцах.