Продолжается поиск девушки-подростка. Анастасия Гончаренко ушла из общежития утром 12 октября

Поисковики-волонтеры и милиционеры продолжают поиск 16-летней Анастасии Гончаренко. Девушка ушла из общежития почти две недели назад. И о ее точном местонахождении до сих пор неизвестно. По последней информации, подростка видели возле крупных торговых центров в микрорайонах «Молодежный» и «Дружба». Приметы: на вид 15-20 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просьба сообщить по телефону +375-29-232-11-11 или 102.