Представители Министерства обороны Республики Беларусь встретились с трудовым коллективом Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На повестке дня – оценка военно-политической обстановки вокруг страны, её влияние на военную безопасность и прогноз развития. Задачу «на самом высоком уровне проинформировать население Беларуси об обстановке» поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам недавнего совещания в Центре стратегического управления. Во время встречи с мозырскими нефтепереработчиками речь шла, в том числе, об обострении ситуации вдоль границ, развёрнутой антибелорусской информационной кампании, вероятности возникновения вооруженных провокаций и приграничных инцидентов. Заводчане получили ответы на волнующие вопросы. Сегодня, 10 октября, Глава государства провел совещание с силовым блоком. Министерству обороны и Комитету госбезопасности поручено проработать комплекс мер по контролю за складывающейся ситуацией.