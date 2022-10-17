Очередной факт геноцида выявила прокуратура Мозырского района. Возле деревни Скрыгалов обнаружены останки расстрелянных мирных жителей

Татьяне Андреевне Колосовской 85. Живет в Рудне, родилась в Скыгалове. За долгую жизнь повидала многое. И радости, и горе. Но один случай из далекого-далекого детства вспышкой врезался в память. Девчонкой видела, как вели группу людей на расстрел. Расстрельная яма шевелилась еще три дня. Ребенок войны. Один из немногих оставшихся в живых свидетелей ужасов великой отечественной. Воспоминания Татьяны Андреевны легли в основу летописи геноцида. Опрос местных жителей, работа в архивах. Еще один случай геноцида не канул в Лету. Очередное захоронение обнаружено возле Скрыгалова.

Кому принадлежат останки? Ответ даст судебная экспертиза. Поисковики поднимают из земли фрагменты человеческих тел, а вместе с ним – пласт правды о тех ужасах, что творили фашисты на нашей земле. Говорят, подходят местные, рассказывают о новых, ранее неизвестных фактах расстрела своих земляков. Полина Викеньтьевна Черевко та самая женщина, которая сообщила о могиле в лесном массиве. Цветы – деду ее мужа. Именно он покоится в одинокой могиле в лесу.

Яков Рудько. Погиб, спасая от голода своих односельчан. Захоронение поставят на государственный учет. А школьники Скрыгалова возьмут над могилой шефство. История Якова Рудько станет одной из тысяч историй женщин, детей, стариков. Невинных жертв далекой войны, жертв геноцида.