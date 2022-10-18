На объектах торговли и услуг Мозырского района работают мониторинговые группы. Их главная задача – контроль за необоснованным ростом цен. Бдительнее с момента подписания Директивы №10 стали и покупатели.

У сферы торговли и услуг Мозырщины – время масштабных проверок. Впрочем, мобильные группы уже вторую неделю работают по всей стране. Ежедневно и без выходных они мониторят цены, чтобы выяснить выполняются ли требования новой директивы. Под контролем — все субъекты хозяйствования, независимо от их формы собственности.

Всего проверке на Мозырщине подвергнутся более 1600 субъектов хозяйствования. Среди тех, где уже побывали комиссии, нарушений – необоснованного завышения цен, — не выявлено.

Всего по Мозырскому району работают 4 мобильные группы. В их составе кроме работников исполкомов, представители профсоюзов, местных Советов депутатов и общественных объединений. Для большинства из этих специалистов такой мониторинг – дело привычное. Ранее уже был введен контроль за ценами на социально-значимую группу товаров.

Новую систему регулирования цен правительство должно утвердить и ввести в действие до 20 октября. В некоторых белорусских городах факты завышения стоимости товаров установлены, и даже возбуждены уголовные дела. Мозыряне к Директиве №10 отнеслись сознательно. Но проверяющие продолжают держать руку на пульсе. Кстати, один из видов мониторинга – покупательский контроль. В Комитете Госконтроля открыта горячая линия. Сообщать о нарушениях в ценообразовании можно по короткому номеру 191 с 9:00 до 18:00.