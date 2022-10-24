Кинотеатр «Мир» приглашает на экскурсию

Электротеатры или иллюзионы – так назывались первые кинотеатры, а ранние документальные фильмы, первоначально называвшиеся «актуальными» длились одну минуту или меньше. Еще больше интересных фактов о мире кино мозыряне смогут узнать во время экскурсии по кинотеатру «Мир». Такая услуга уже действует с начала октября.

Первая взрослая группа – настоящие ценители киноискусства, это представители Мозырского дискуссионного киноклуба.

Начало экскурсии – история кинематографа. Оказывается, не многие знали, что ранее в Мозыре было 5 кинотеатров. А вот с братьями Люмьер знакомы практически все. А вот и самое интересное. Сердце кинотеатра. Большая киноаппаратная комната. Различная техника, кинопроектор, цифровой процессор… Именно отсюда на большой экран транслируются фильмы.

Экскурсии по закулисью кинотеатра стали регулярными, проводятся для групп от 10 до 30 человек. Заглянуть за широкий экран может любой желающий, для этого нужно позвонить по телефону 23-39-50 и записаться на экскурсию.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ