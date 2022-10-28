Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения трем учащимся Мозырского медколледжа присудила поощрительные выплаты

Финансовая мотивация для хорошей учебы и активного участия в жизни колледжа. Гомельская областная организациея Белорусского профсоюза работников здравоохранения трем учащимся Мозырского медицинского колледжа присудила поощрительные выплаты

На этих кадрах вы можете наблюдать, как происходит сердечно-легочная реанимация. Работа будущих медицинских работников слаженная, точная, уверенная. Еще немого и они будут готовы спасать настоящие человеческие жизни, своевременно оказывать первую медицинскую помощь.

А на этом пациенте учащиеся медицинского колледжа учатся внутривенному вводу капельницы. Или, как они сами говорят, «подключать инфузионную систему». Труд медицинских работников поистине неоценим. Но все же отмечать их достижения, заслуги и успехи очень важно. Так, Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения трем учащимся медицинского колледжа присудила поощрительные выплаты. Условия для получения премии – успехи в обучении, активное участие в работе первичных профсоюзных организаций, общественной жизни группы и колледжа. Одна из тех, кто получил поощрительные выплаты – Анастасия Васько. Отличная студентка успевает быть хорошей мамой. Ее личный пример – пример для ребенка. Всего в Гомельской области на первый семестр 2022/2023 учебного года назначено 13 поощрительных выплат студентам высших и учащимся средних медицинских учреждений.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ