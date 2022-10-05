Блогерство – прибыльное хобби или профессия? В любом случае, доход от этой деятельности должен быть официальным

Блог в социальной сети для кого-то может быть оплачиваемым хобби, а для кого-то – профессией. Но во всех случаях те, кто зарабатывает с помощью блога в интернете, обязаны платить налоги.

Заполнять декларацию по состоянию на предыдущий год необходимо до 31 марта. Сегодня ставка подоходного налога составляет 13%. Такой же порядок и в случае, если деньги блогеру пришли из-за границы.

Такой вид доходов, как донаты или пожертвования, налогом не облагается. Но – в определенном случае! Производство платного контента в соцсети – тоже повод заявить о себе в налоговой инспекции.

Один из главных источников дохода для блогера – реклама. И здесь тоже есть законодательные нюансы.

Создавать контент в социальной сети без нарушений можно. Главное, правильно оценить свои возможности и знать законодательную базу.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ