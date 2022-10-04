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Рубрика: Новости

Благодарности за службу, почетные дипломы и нагрудные знаки. Сотрудников патрульно-постовой службы поздравили с профессиональным праздником

4 октября 2022, 19:07

Патрульно-постовая службы белорусской милиции существует уже 102 года. Уже больше века основная задача сотрудников подразделения – не допустить правонарушений в общественных местах. Они круглосуточно следят за порядком в городе, в качестве первого наряда спешат по сообщениям граждан, задерживают правонарушителей и преступников. Профессиональный праздник не обошли стороной и в Мозыре. К милиционерам роты патрульно-постовой службы обратился начальник Мозырского РОВД Андрей Малахов. От имени Министра внутренних дел сотрудникам вручили благодарности за службу, почетные дипломы и нагрудные знаки.

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