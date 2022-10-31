Автопробег в рамках республиканской акции «Символ единства» прошел через Мозырщину

Автопробег в рамках республиканской акции «Символ единства», организованный общественным объединением «Патриоты Беларуси» в эти выходные состоялся на мозырской земле. Участников автопробега встречали представители крупнейших предприятий и общественных организаций. Стоит сказать, прием прошел по всем законам гостеприимства: с подарками и оркестром.

Мозыряне присоединились к колоне на въезде с автомобильного моста, затем последовали на Курган Славы, где и состоялся митинг.

Символом акции в этом году стала вращающаяся круговая часть машины, шестеренка. Этот символ означает, что каждый человек, каждый район, каждый город – часть единого большого механизма, часть страны, часть Беларуси

На митинге каждый стал свидетелем знакового события – установки первой в районе информационной таблички с QR кодом. Просканировав ее, можно узнать о событиях Великой Отечественной войны, о боевых действиях, которые происходили на месте, где сегодня находится мемориал Курган Славы. Там же в электронном варианте собраны и истории очевидцев того времени.

Следующими республиканский автопробег «Символ Единства» встречают Могилевская и Минская области. 10 декабря в столице состоится большой концерт, где будут подведены итоги этой акции.

Екатерина Горбачева, Виктор Цырулик. ТКМ