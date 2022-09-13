«Забота». Мозырский опытный лесхоз открыл фирменный магазин

Мозырский опытный лесхоз вновь выступил в роли новатора. Первым в области открыл фирменный магазин собственной продукции, а также товаров, произведенных лесхозами-коллегами, гармонично дополнили ассортимент изделия предприятий района. С момента появления идеи и до ее реализации прошло буквально полтора месяца. В сроки уложились, сделали все оперативно и качественно и вот торжественный момент настал – магазин официально открыт.

Министерство лесного хозяйство розничные площадки открывает по всей стране. Так сказать, забота о людях. Чтобы без посредников, наценок, переплат и прочего население могло приобрести необходимую продукцию непосредственно от производителя.

Продукция от лесхозов – это своего рода бренд. Качество по оптимальной цене, экологичность и доступность. Мозырский фирменный магазин – это опыт, который впоследствии будет перенимать область.

Открытие фирменного магазина «Забота» прошло накануне Дня работников леса, в этом году он отмечается 18 сентября. Поэтому ввод нового торгового объекта накануне профессионального праздника стал поводом отметить лучших работников, за образцовое выполнение трудовых обязанностей и высокие показатели. А сам магазин – подарок всем мозырянам. Это не субъективное журналистское мнение, а отзывы первых покупателей. Более 200 квадратных метров торговых площадей, ассортимент наименований более 4 сотен. Пиломатериалы, гвозди, инструменты для стройки, все для пикника, уголь, дрова, посуда, малые декоративные формы, посадочные материалы и удобрения, все для комфортного похода в баню: от веников до шапки, а еще мед собственного изготовления и даже ульи для пчел. Также здесь планируют выполнять заказы и по индивидуальным эскизам.

Кстати, фирменный магазин Мозырского опытного лесхоза начал работать в тестовом режиме за несколько дней до официального открытия. По наплыву покупателей можно сделать вывод – действительно востребованный и нужный торговый объект. Кстати, на базе Мозырского опытного лесхоза реализовываются инвестиционные и инновационные проекты. Запланирована модернизация питомника, обновление оборудование. Ведь задачи предприятия – не только рациональное потребление того, что дает природа, но и лесовосстановление за счет качественного посадочного материала. А в самых ближайших планах — организация доставки населению габаритных товаров, приобретенных в магазине.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ