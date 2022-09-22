Всем автовладельцам посвящается. 22 сентября в стране проходит акция «День без автомобиля»

Данная акция в Беларуси проходит уже много лет под эгидой Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Взамен на день без транспортного средства у водителей есть возможность внести вклад в сохранение окружающей среды. Оставить машину на стоянке, а по личным делам добираться на городском общественном транспорте, велосипедом или пешком. Однако сегодня за окном холодно, ветрено и дождливо. Пожалуй, не многие водители смогут отказаться от комфортной поездки на личном автомобиле. Однако стоит помнить, что выхлопные газы оказывают негативное влияние на здоровье человека, они могут стать причиной различных заболеваний. А длительный контакт со средой, отравленной выхлопными газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма.