Сельхозярмарки ждут! От производителя напрямую к покупателю. Когда и где мозырянам можно запастись овощами и фруктами?

От производителя напрямую к покупателю. Морковь, свёкла, яблоки, томаты, лук, чеснок и, конечно же, любимый корнеплод белорусов, неофициальный бренд целого народа – картофель. В Мозыре стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию на ярмарках представят сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, организации торговли и общественного питания. Первая прошла в минувшие выходные на «Привозе». 24 сентября торговля овощами, фруктами, саженцами развернется на площади Ленина. 25 сентября запастись овощами и фруктами можно будет на рынке «Славянский». 1 и 2 октября торговля пройдет на рынке «Привоз». 8-9 октября вновь на рынке «Славянский». 15 октября место проведения – площадь Ленина. 16 октября покупателей вновь ждет рынок «Привоз». 22-23 октября эстафету примет «Славянский». 29-30 октября торговые ряды развернуться снова на «Привозе». Для покупателей осенние ярмарки – это хорошая возможность купить все и сразу в одном месте. При повышенном потребительском спросе, сезон ярмарок могут продлить в ноябре.