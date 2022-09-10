С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Калинковичах прошёл спортивный праздник. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства

10 сентября 2022, 10:17

Комментарии запрещены
«
»