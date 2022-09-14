В городской детской поликлинике рассказали, на что обратить внимание родителям, а также о способах профилактики вирусных заболеваний

Медики отмечают сезонное увеличение количества заболевших ОРВИ. В том числе, коронавирусной инфекцией. Среди наиболее уязвимой части населения – дети. В городской детской поликлинике рассказали, на что обращать внимание родителям, а также о способах профилактики вирусных заболеваний.

Новый учебный год стартовал две недели назад. И уже сегодня в детской поликлинике наступила горячая пора. О сезонной эпидемии говорить пока рано, но кабинеты педиатров (как и терапевтов) не пустуют.

Летом заболеваемость целого ряда ОРВИ и гриппом всегда ниже осенне-зимних пиков. И третий холодный сезон врачи и пациенты сталкиваются с коронавирусной инфекцией. Сейчас циркулирует преимущественно штамм «омикрон» и его подвиды. Их особенность – повышенная «летучесть». То есть, они гораздо быстрее передаются от человека к человеку. Очень важна профилактика.

Родителям рекомендуют быть внимательнее к детям. Обращать внимание на типичные «простудные» симптомы — насморк, кашель, боль в горле, общее недомогание. В нынешнюю ковидную волну отмечаются и неспецифические симптомы – резкое повышение температуры до 39-ти и выше, жидкий стул и одышка. Самой эффективной мерой против коронавируса, по-прежнему, остается вакцинация.

Медики готовы работать в усиленном режиме. Но не стоит забывать об индивидуальной ответственности. Уже сегодня нужно задуматься, как обезопасить себя и своих детей.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»