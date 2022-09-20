В Беларуси стартовала информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

Акция «Наркотики. Ответственность. Последствия» будет проводиться во всех учреждениях образования Мозырского района до конца сентября. Цель мероприятий – донести до несовершеннолетних ребят и их родителей информацию об ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Для ознакомления с информацией организаторы акции придумали множество увлекательных форм. Это классные часы и познавательные семинары, онлайн-марафоны в социальных сетях и дни здоровья, спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Принять участие и высказаться на актуальную тему будет возможность и у родителей в открытом диалоге «Наркомания. Точка невозврата». К нему присоединятся представители инспекции по делам несовершеннолетних, отдела наркоконтроля и противодействия торговле людьми Мозырского РОВД. Организаторы уверяют, во время проведения акции мозырян ждет много интересного и познавательного.