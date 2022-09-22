Суд Советского района Гомеля вынес приговор нетрезвому водителю. ДТП произошло в Мозыре в феврале этого года

Уголовное дело, возбужденное по статье за нарушение ПДД лицом, управлявшим транспортом в нетрезвом состоянии, и травмирование по неосторожности пассажира рассмотрел суд Советского района Гомеля. Речь идет о ДТП, которое произошло в Мозыре 7 февраля этого года. 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «Mercedes» и отправился кататься по ночному городу. Ближе к полуночи он не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина столкнулась с деревом. Кроме водителя травмы получила 27-летняя пассажирка. Ей пришлось пройти длительное лечение. По решению суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии-поселении. Также в течении пяти лет ему запрещено управлять транспортными средствами.