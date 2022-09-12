Сегодня сотни мозырян и гостей города проводили крестным ходом икону Божьей Юровичской-Милосердной в родную обитель, в Юровичский Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь, где 13 сентября, во вторник, пройдут основные торжества.

Главная Полесская святыня, утраченная на долгие годы и чудом обретенная в 2006 году. Уже традиционно в начале сентября в главный кафедральный собор Туровской Епархии доставляется икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Юровичская-Милосердная». Православные верующие имеют возможность преклониться образу, помолиться о самом сокровенном. А 12 сентября список торжественным Крестным ходом в сопровождении сотен человек во главе со священнослужителями возвращается в родную обитель – в мужской монастырь в Юровичах. У каждого из участников своя мотивация, но объединяет одно – вера в заступничество Божьей Матери. В Крестном ходу участвует много молодежи, ребята из разных школ, в том числе и воскресной.

Образ Божьей Матери как символ торжества Добра, Любви и Милосердия. По окончанию божественной литургии участники крестного хода под звук колоколов с молитвами и песнопениями следуют через площади Горького, Ленина, Примостовую, далее все тем же пешим шагом по старому мосту, а уже после садятся в автобусы и едут в агрогородок Юровичи. В Свято-Рождество-Богородичном мужском монастыре , 13 сентября, в день памяти иконы Божией Матери Юровичской «Милосердной», пройдут основные торжества. В этом году они будут также посвящены 1030-летию пребывания Православия на белорусских землях и 30-летию возрождения Туровской епархии.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ