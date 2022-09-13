С Днем города мозырян поздравят артисты белорусской эстрады и местные коллективы. Концертная площадка развернется на набережной Припяти

С Днем города мозырян поздравят артисты белорусской эстрады и местные талантливые коллективы. Концертная площадка развернется на набережной реки Припять возле городского парка.

Мозырь культурный, спортивный, образовательный. Свою многогранность город над Припятью продемонстрирует в субботу, 17 сентября. Организаторы обещают и много музыки: весь день на площадках в парке будут выступать талантливые дети и творческие коллективы. А подведет творческую черту большой концерт на набережной у реки Припять, где специально установят сцену. С Днем рождения Мозыря горожан поздравят артисты белорусской эстрады – певец и композитор Тариел Майсурадзе, Гюнешь и Алексей Хлестов. Своим выступлением порадует и мозырская вокальная группа Кредо. Завершится празднованием ярким фейерверком.