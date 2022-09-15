Репетиция ко Дню города

«Навеки край родной, мы связаны с тобой – под таким названием в субботу состоится праздник, посвященный Дню рождения нашего города. В этом году его празднование совпало с днем Народного единства. А накануне торжеств прошла репетиция. Как обычно и случается, ветреная погода не помешала участникам завершить последние приготовления. Они пели, танцевали, маршировали. Из необычного: огромные перья, стопки газет, старинные чемоданы… Организаторы обещают, что концертная программа будет интересной и энергичной. Начало дня города и дня единства — в 12 часов на набережной Припяти. После открытия на площади Ленина до самого вечера будут звучать песни белорусских артистов. Основная часть развлекательной программы переместится в городской парк. Творческие площадки, выставки, спортивные состязания, конкурс рисунков на асфальте и многое другое. Завершится мероприятие ярким праздничным фейерверком в 22.00.