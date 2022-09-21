Новость, которая согревает. Отопление в больницах, детсадах, школах Гомельской области включат завтра, 22 сентября

Отопление в больницах, детских садах, школах и других объектах социальной сферы Гомельской области включат с 22 сентября. Такая информация опубликована в Telegram-канале «Гомельщина официально». Отмечается, что председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко дал поручение горрайисполкомам из-за ухудшения погодных условий включить системы отопления в больницах, детских садах и школах, учреждениях социального обеспечения с круглосуточным пребыванием людей. Решение о пуске тепла в жилой фонд будет принимать исполком , исходя из погодных условий и прогноза погоды. Напомним, для жилого фонда такое решение принимается, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает +8 °C.