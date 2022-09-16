Накануне Дня народного единства в Мозырском районе появилось несколько аллей

Утро накануне Дня народного единства получилось насыщенным. Первый эколого-патриотический пункт разместился на Кургане Славы. Здесь собрались представители лесхоза, чтобы провести важное мероприятие – на знаковом для мозырян месте высадить аллею из кленов и дубов. Под последним осенним солнцем работа ладилась. Экологическую инициативу поддержали представители районной администрации. Все вместе сообща трудились на благо родного края. В целом, один из самых молодых праздников суверенной Беларуси стал аккумулятором различного рода акций и мероприятий, главная задача этого ассорти активностей – объединить. Саженцы нужно не просто высадить, но и обильно полить, чтобы они принялись. Благо, у лесхоза вся необходимая техника имеется.

А в это время в агрогородке Михалковская Рудня тоже была кипучая экологическая деятельность. Здесь представители инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, сельисполкома и местные школьники закладывали аллею возле храма Архангела Михаила.

Михалковская Рудня – показательный агрогородок и в плане инфраструктуры, и в плане зеленых насаждений. Но, как говорится, совершенству нет предела.

Уже традиционно на Мозырщине принято отмечать праздники либо памятные даты высадкой деревьев. Такой вот вклад в будущее.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ