Мозыряне – владельцы недвижимости, — получают извещения об уплате «налога на первую квартиру». Так в народе назвали налог на недвижимость, который, в целом, касается не только квартир, но и домов, дач, гаражей и любого подобного имущества в собственности физлиц. До 1 января 2022 года налог взимался исключительно с владельцев двух и более таких объектов. Сейчас правила поменялись.

Другое новшество 2022-го – сама форма извещения. Бумага называется «Извещение на уплату физическими лицами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога». Это потому, что теперь в Беларуси — единая форма платежки по таким графам.

Сумма «квартирного» налога зависит от площади жилья и населенного пункта, в котором оно находится. Если квартиру вы купили в середине года, налог посчитают пропорционально месяцам собственности.

Оплатить налоги можно через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам. Другой вариант оплаты – через интернет- и мобильный банкинг. Проще всего для этого воспользоваться кодом платежа в ЕРИП или QR-кодом, который есть прямо на платежке. Никто не отменял и старый добрый способ – через кассу в банке или на почте.