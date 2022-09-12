Мозырь готовится отпраздновать свой 867 День рождения, который в этом году совпал с Днем Народного единства. Мероприятия стартуют 17 сентября ровно в полдень и сразу на двух площадках одновременно. Торжественное открытие праздника пройдет на набережной Припяти. Программа называется «Навеки, край родной, мы связаны с тобой». Яркая концертная программа, выставка техники предприятий и организаций Мозырского района, а также выступления белорусских артистов до самого позднего вечера. Параллельно в городском парке гостей праздника ожидает масса мероприятий: работа тематических подворий сельсоветов, выставки-презентации, конкурс рисунков на асфальте, театрализованные представления, экспозиции декоративно-прикладного искусства, работа литературно-музыкальной гостиной , образовательно-познавательной площадки, а также танцевальный вечер и даже спортивный батл. Гулянья завершатся в 22.00 праздничным фейерверком. Приходите вместе отпраздновать День рождения родного города. Организаторы гарантируют – будет интересно!