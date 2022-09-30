Ко Дню пожилых людей. Самые теплые и сердечные пожелания звучали со сцены театра

Завтра, 1 октября, День пожилых людей. Это отличный повод поблагодарить тех, кто перешагнул золотой порог жизни и сказать «спасибо» за мудрость и советы. Накануне в Мозырском драматическом театре прошло тематическое мероприятие.

В рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность» управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома совместно с районным Советом пожилых граждан и Советом ветеранов организовало праздничное мероприятие. Прошло оно в Мозырском драмтеатре. На большой сцене чествовали работников предприятий и организаций Мозырщины, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Для них – самые теплые и сердечные пожелания. В Год исторической памяти символично говорили о народном единстве и преемственности поколений.

Под аплодисменты на сцену поднимались мозыряне, которые не один десяток лет отдали добросовестному труду. С горящими глазами они день за днем выходили на рабочие места, создавая историю своих предприятий и всего района. Сегодня они продолжают интересно жить, подавая хороший пример младшему поколению. А в канун праздника для этих мужчин и женщин – заслуженные награды, цветы, аплодисменты и концертные номера.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ