Информационная группа под руководством председателя райисполкома Елены Павлечко встретилась с трудовым коллективом центральной городской поликлиники

Информационная группа под руководством председателя Мозырского райисполкома Елены Павлечко встретилась с трудовым коллективом центральной городской поликлиники. Главная тема для обсуждения – «История белорусской государственности – основа гражданско-патриотического воспитания населения». Спикером по вопросу стала историк Мозырского педуниверситета Марина Щербин. Отдельно остановились на актуальных вопросах – росте уровня киберпреступности и основных правилах кибербезопасности. Тема, максимально близкая медицинскому сообществу, — эпидемиологическая обстановка и вакцинация. Врачи, средний и младший медперсонал сами присоединяются к важной профилактической кампании: делают бустерные прививки против коронавирусной инфекции. И выражают надежду, что их пример будет, по-хорошему, заразителен. В целом, подобные встречи руководства района с сотрудниками предприятий и организаций – повод пообщаться. Слушатели информационной группы получают информацию из первых уст, потом делятся ею с коллегами, в кругу семьи и друзей. Госслужащие, в свою очередь, узнают о ситуации на местах.