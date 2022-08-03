8 команд, а это порядка 160-ти человек, приняли участие в турслете работников детских реабилитационно-оздоровительных центров Беларуси. Мероприятие прошло в 16й раз. И принимали его мозыряне: за открытие и проведение, организацию и программу турслета отвечал коллектив «Сидельников».
Ставку на турслетах традиционно делают на подкованных физически участниках: нужно пройти ночное ориентирование и полосу препятствий. Не забывают и о креативной составляющей — продумывают дизайн палаточного лагеря, репетируют песни, подбирают рецепт туристического блюдо. Одно из заданий — творческих и спортивных, — всегда сюрприз от организаторов.
Трехдневный природный тимбилдинг удался!! Работники детских оздоровительных центров успешно разрушили стереотип о том, что умеют существовать лишь в комфортных, санаторно-курортных условиях. Здесь, в «Сидельниках», они ночевали в палатках и готовили еду на костре. А еще пели, танцевали, много общались. Дышали свежим воздухом и наполнялись позитивными впечатлениями. За хозяевами площадки, по итогам турслета, осталось второе почетное место. Они лишь немного уступили коллегам из Витебской области. Замкнули тройку лидеров представители Минщины.
В Сидельниках прошел 16 туристический слет работников детских реабилитационно-оздоровительных центров страны
8 команд, а это порядка 160-ти человек, приняли участие в турслете работников детских реабилитационно-оздоровительных центров Беларуси. Мероприятие прошло в 16й раз. И принимали его мозыряне: за открытие и проведение, организацию и программу турслета отвечал коллектив «Сидельников».