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Спасатели подготовили республиканскую карту разрешенных для купания пляжей

В жаркие летние дни значительная часть жителей нашей страны, особенно в выходные и праздники, выезжает отдохнуть у воды. Так как пляжи в такое время переполнены, большинство отдает предпочтение тихим и далеким от суеты местам – запрещенным и необорудованным для купания. Однако статистика показывает, что отдых там часто становится для купальщиков последним.

О «плюсах» оборудованных и предназначенных для купания мест должен знать каждый:
- дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов;
- имеются буи, которые обозначают границы заплыва;
- оборудованы информационные стенды с правилами безопасности;
- есть кабинки для переодевания и теневые навесы;
- а главное – там дежурят спасатели!

Поэтому, чтобы каждый смог найти для себя подходящее, а главное безопасное место для отдыха, спасатели подготовили карту разрешенных для купания пляжей, где отдых точно пройдет на «отлично» (если, конечно, соблюдать все правила поведения на воде). Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Рубрика: Новости

В Сидельниках прошел 16 туристический слет работников детских реабилитационно-оздоровительных центров страны

3 августа 2022, 18:42

8 команд, а это порядка 160-ти человек, приняли участие в турслете работников детских реабилитационно-оздоровительных центров Беларуси. Мероприятие прошло в 16й раз. И принимали его мозыряне: за открытие и проведение, организацию и программу турслета отвечал коллектив «Сидельников».
Ставку на турслетах традиционно делают на подкованных физически участниках: нужно пройти ночное ориентирование и полосу препятствий. Не забывают и о креативной составляющей — продумывают дизайн палаточного лагеря, репетируют песни, подбирают рецепт туристического блюдо. Одно из заданий — творческих и спортивных, — всегда сюрприз от организаторов.
Трехдневный природный тимбилдинг удался!! Работники детских оздоровительных центров успешно разрушили стереотип о том, что умеют существовать лишь в комфортных, санаторно-курортных условиях. Здесь, в «Сидельниках», они ночевали в палатках и готовили еду на костре. А еще пели, танцевали, много общались. Дышали свежим воздухом и наполнялись позитивными впечатлениями. За хозяевами площадки, по итогам турслета, осталось второе почетное место. Они лишь немного уступили коллегам из Витебской области. Замкнули тройку лидеров представители Минщины.

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