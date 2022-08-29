В редакцию Телеканала поступило несколько звонков, встревоженные мозыряне в ночь на понедельник слышали запах гари

В редакцию Телеканала поступают сообщения из различных районов Мозыря, в городе по ночам отчетливо слышен запах гари, а по утрам улицы покрывает туман, похожий на смог.

В последние дни установилась жаркая погода. В лесах введен IV класс пожарной опасности – это полный запрет на посещение. В Мозырском ГРОЧС заверили, ситуация в районе стабильная, зафиксированы отдельные возгорания в экосистемах, которые были оперативно локализованы. За прошедшие сутки, с 28 по 29 августа, в Гомельской области ликвидированы 7 пожаров травы и кустарника на общей площади чуть более 400 метров квадратных. Однако, специалисты говорят, едкий запах гари и смог могут распространятся на сотни километров от очага. Поэтому определить, откуда дует ветер на Мозырщину сложно. В ближайшее время синоптики прогнозируют похолодание, температура понизится днем до 20 градусов, ночью ниже 10. Возможно, это повлияет на ситуацию.